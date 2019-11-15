Джикия сравнил Карреру и Тедеско Защитник «Спартака» Георгий Джикия – сравнил нынешнего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско с бывший наставников команды Массимо Каррерой.

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- Что касается тренерского штаба Доменико Тедеско, то я его полностью поддерживаю. Надеюсь, дальше будет лучше. Нам осталось провести три матча до зимы, где он сможет донести свое видение до конца.

Тедеско своей манерой поведения чем-то похож на Массимо Карреру? Оба харизматичные люди, у них итальянские корни. Сравнивать особо не люблю, но что-то похожее есть, - цитирует Джикию «РИА Новости».

Напомним, что Тедеско стал главным тренером «Спартака» 14 октября. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Под руководством нового тренера красно-белые провели четыре матча и одержал две победы в рамках РПЛ. На данный момент красно-белые занимают 6-е место в таблице, набрав 21 очко.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года. Под его руководством команда стала чемпионом России (2017), выиграла Суперкубок страны (2017) и завоевала бронзовые медали чемпионата (2018). В октябре прошлого года итальянец был отправлен в отставку.