«Севилья» и «Валенсия» заинтересовались Алексеем Миранчуком Полузащитник «Локомотива» входит в шорт-лист обоих клубов.

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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук интересен «Севилье» и «Валенсии», сообщает Sport24.ru.

По информации источника, 24-летний игрок сборной России входит в шорт-лист обоих испанских клубов.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 16 матчей, в которых забил восемь голов, в том числе два – в Лиге чемпионов в матчах с «Ювентусом» (1:2, 1:2), и сделал три результативные передачи.

Отметим, что Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. По оценкам сайта Transfermarkt.com, трансферная стоимость Миранчука составляет 16 миллионов евро.

После 13 туров нынешнего сезона примеры «Севилья» занимает четвертое место, а «Валенсия» – девятое.