«Севилья» и «Валенсия» заинтересовались Алексеем Миранчуком - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 ноября 2019 13:21ФутболЛипкин Антон

«Севилья» и «Валенсия» заинтересовались Алексеем Миранчуком

Полузащитник «Локомотива» входит в шорт-лист обоих клубов.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук интересен «Севилье» и «Валенсии», сообщает Sport24.ru.

По информации источника, 24-летний игрок сборной России входит в шорт-лист обоих испанских клубов.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 16 матчей, в которых забил восемь голов, в том числе два – в Лиге чемпионов в матчах с «Ювентусом» (1:2, 1:2), и сделал три результативные передачи.

Отметим, что Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. По оценкам сайта Transfermarkt.com, трансферная стоимость Миранчука составляет 16 миллионов евро.

После 13 туров нынешнего сезона примеры «Севилья» занимает четвертое место, а «Валенсия» – девятое.

Медведева – первая! И больше ничего говорить не надо На московском этапе Гран-при после короткой программы лидирует двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сегодня она оставила позади даже Александру Трусову. 15.11.2019 21:13 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Евгения Медведева: На сегодня я со своей задачей справилась Брайан Орсер: Рад за Медведеву, она все сделала правильно Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Эксперты России и WADA обсудили изменения в базе данных лаборатории WADA готовится снизить ответственность спортсменов за употребление кокаина Глава WADA уверен в виновности России
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
В Бостоне погас свет – и Бобровский поплыл… В девяти матчах среды на лед вышли 13 россиян, но один из самых высокооплачиваемых – Илья Ковальчук с годовым окладом 6,25 млн долларов остался в запасе. 13.11.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий
Уно - четвертый после трех наших. Стартовал московский этап Гран-при В российской столице начался турнир Гран-при. У мужчин после короткой программы лидирует Александр Самарин, у танцоров – Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. 15.11.2019 17:39 Фигурное катание Тигай Лев
Молодежная сборная РФ рассказала о готовности к игре с латвийцами в Ростове Молодежная сборная России готова сыграть с командой Латвии в пятницу на «Ростов Арене», сообщил на пресс-конференции в четверг тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов. 15.11.2019 16:23 Футбол
22 легионера РПЛ могут через неделю вернуться в Россию участниками Евро-2020 Все кандидаты в европейские сборные из чемпионата России, сохранившие шансы приехать в Санкт-Петербург следующим летом. 14.11.2019 20:00 Футбол Зибрак Артем
В тоске по Туктамышевой, с надеждой на Самарина и Алиева. Обзор событий уик-энда После четвертого из шести этапов Гран-при пришло время считать очки и турнирные варианты: кто попадет в финал, который состоится в начале декабря в Турине? 11.11.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
13:40 Хоккей Зак Кэссиан: Драйзайтлю и Макдэвиду достаточно подумать – а не набрать ли нам восемь очков
13:21 Футбол «Севилья» и «Валенсия» заинтересовались Алексеем Миранчуком
12:51 Биатлон Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени
12:37 ММА Боец UFC пришел на взвешивание в гриме Джокера (видео)
12:24 Баскетбол Иван Ухов: «Фенербахче» – совсем не слабый соперник
11:46 Хоккей Евгений Малкин: Вратарь «Нью-Джерси» сыграл здорово, но у нас было так много шансов
11:16 Хоккей Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы (фото)
11:03 Футбол Александр Самедов: Не вижу причин, почему мы не можем победить Бельгию
10:54 Хоккей Овечкин провел сокрушительный силовой прием на Друэне (видео)
10:36 Хоккей Александр Овечкин: Мы плохо играли у бортов и много теряли шайбу в нейтральной зоне
10:28 Хоккей Роман Ротенберг: Выступление «Куньлуня» в КХЛ позволяет нам изучить инфраструктуру перед ОИ
10:13 Баскетбол Сергей Базаревич: Стрелниекс показал лучший баскетбол после перехода в ЦСКА
10:06 Футбол Финляндия и Швеция вышли на Евро-2020
09:55 Футбол Балерина Вишнева стала послом Евро-2020 в Санкт-Петербурге
09:44 Хоккей «Коламбус» победил «Сент-Луис», Гавриков забросил первую шайбу в НХЛ
09:30 Хоккей Голы Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» в матче с «Монреалем»
23:57 Футбол Роберто Манчини – о конфликте Роналду с Сарри: Не вижу ничего серьезного, такое иногда случается
23:44 Фигурное катание Евгения Тарасова: Думаю, прогресс, который мы показываем, видно и зрителям, и судьям
23:30 Баскетбол Димитрис Итудис: После поражения во Франции в прошлой игре Евролиги мы хотели реабилитироваться
23:10 Баскетбол Желько Обрадович: Мне не нравится, что некоторым нашим игрокам не был интересен матч с ЦСКА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array