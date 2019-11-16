«Ливерпуль» поддержал бывшего игрока, который перенес операцию по удалению опухоли головного мозга - Советский спорт
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16 ноября 2019 13:49ФутболЛипкин Антон

«Ливерпуль» поддержал бывшего игрока, который перенес операцию по удалению опухоли головного мозга

Доминик Маттео выступал за «красных» с 1993 по 2000 годы.

«Ливерпуль» поддержал бывшего полузащитника команды Доминика Маттео, который на этой неделе перенес операцию по удалению опухоли головного мозга.

«Мы желаем Дому полного и скорейшего выздоровления и окажем любую поддержку его жене и семье», – говорится в заявлении клуба.

Маттео выступал за «Ливерпуль» с 1993 по 2000 годы и в общей сложности провел за команду 155 матчей. Также он играл в аренде в «Сандерленде», а после ухода из «Ливерпуля» в его карьере были «Лидс», «Блэкберн» и «Сток Сити».

С 2000 по 2002 годы Маттео провел шесть матчей за сборную Шотландии.

После окончания карьеры он стал экспертом и часто освещал матчи премьер-лиги.

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