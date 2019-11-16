«Ливерпуль» поддержал бывшего игрока, который перенес операцию по удалению опухоли головного мозга

«Ливерпуль» поддержал бывшего полузащитника команды Доминика Маттео, который на этой неделе перенес операцию по удалению опухоли головного мозга.
«Мы желаем Дому полного и скорейшего выздоровления и окажем любую поддержку его жене и семье», – говорится в заявлении клуба.
Маттео выступал за «Ливерпуль» с 1993 по 2000 годы и в общей сложности провел за команду 155 матчей. Также он играл в аренде в «Сандерленде», а после ухода из «Ливерпуля» в его карьере были «Лидс», «Блэкберн» и «Сток Сити».
С 2000 по 2002 годы Маттео провел шесть матчей за сборную Шотландии.
После окончания карьеры он стал экспертом и часто освещал матчи премьер-лиги.
Матч в Принс-Альберте вытащили, но Суперсерию проиграли Сборная России выиграла шестой матч по буллитам (4:3 Б), отыграв два «матчбола». Но в дополнительной буллитной перестрелке счастье улыбнулось хозяевам (3:2).
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