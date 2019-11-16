«Локомотив» готов продать Миранчуков в Европу за 25 миллионов евро В субботу появилась информация о том, что на Алексея Миранчука претендуют «Валенсия» и «Севилья».

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«Локомотив» может рассмотреть вариант продажи братьев Алексей и Антона Миранчуков в европейские клубы за 25 миллионов евро, сообщает «Чемпионат.com».

Ранее в субботу появилась информация о том, что Алексей Миранчук входит в шорт-лист «Валенсии» и «Севильи».

В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, в которых забил восемь голов, в том числе два – в Лиге чемпионов в матчах с «Ювентусом» (1:2, 1:2), и сделал три результативные передачи.

На счету Антона Миранчука десять матчей, два гола и одна результативная передача.

По оценкам сайта Transfermarkt.com, трансферная стоимость каждого из братьев составляет 16 миллионов евро.