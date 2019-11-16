ЦСКА не будет продлевать контракт с Ефремовым Полузащитник ЦСКА восстанавливается после разрыва медиальной и передней крестообразной связок.

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов покинет клуб в конце года, сообщает Sport24.ru со ссылкой на агента игрока.

24-летний Ефремов продолжает восстанавливаться после разрыва медиальной и передней крестообразной связок, который он получил в августе в матче со «Спартаком» (1:2).

«Единственная ясность – в ЦСКА он не останется, – сказал Тимофеев. – Клуб принял решение не продлевать соглашение, которое истекает зимой».

Воспитанник академии Коноплева перешел в ЦСКА в 2013 года, после чего играл в арендах в «Словане» (Либерец) и «Оренбурге». Всего он провел за клуб 54 матча и сделал три результативные передачи.