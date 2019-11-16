Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией

Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем девятого тура отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.
«День матча. Главного матча этого года. Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА. Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?!» – говорится в сообщении в официальном аккаунте сборной России в инстаграме.
Напомним, Россия и Бельгия уже гарантировали себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. При этом Россия может побороться с Бельгией за первое место в группе I.
Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).
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