Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией - Советский спорт
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16 ноября 2019 15:22ФутболЛипкин Антон

Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией

Россия и Бельгия начнут играть в Санкт-Петербурге в 20:00 (мск).

Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем девятого тура отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.

«День матча. Главного матча этого года. Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА. Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?!» – говорится в сообщении в официальном аккаунте сборной России в инстаграме.

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ДЕНЬ МАТЧА. Главного матча этого года!🔝 ⠀ Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА. Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?! 🙌 ⠀ Откладывайте все дела, сегодня вечером нас ожидает крутой и эмоциональный футбол, который невозможно пропустить. Нам очень нужна ваша огненная поддержка!🔥🇷🇺 ⠀ Санкт-Петербург, «Газпром Арена» Начало – 20:00 мск Прямая трансляция – Первый канал ⠀ #СборнаяРоссии #НашиПарни #РоссияБельгия

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Напомним, Россия и Бельгия уже гарантировали себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. При этом Россия может побороться с Бельгией за первое место в группе I.

Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).

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