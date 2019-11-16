Агент Влашича: Никола способен заинтересовать крупные команды Тончи Мартич, агент Николы Влашича, прокомментировал возможность перехода полузащитника ЦСКА в европейские клубы.

- Его имя на слуху, потому что сейчас он отлично себя проявляет. За последние три года он проделал невероятный путь. Из «Эвертона» перешел в ЦСКА и стал лучшим полузащитником в России, выступает в сборной Хорватии вместе с Брозовичем и Модричем. Он способен заинтересовать крупные команды, но сейчас мы должны работать и не болтать, - передает слова агента Sport24.ru со ссылкой на TMW.

Напомним, что действующий контракт 22-летнего хорватского хавбека с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 20 миллионов евро.