Юношеская сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора ЧЕ-2020 Юношеская сборная России U19 сыграла вничью с командой Уэльса в матче второго тура первого квалификационного раунда чемпионата Европы.

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Встреча прошла в Кардиффе (Уэльс) и завершилась со счетом 2:2

В составе российской команды голами отметились Кирилл Косарев (30-я минута) и Данила Прохин (85). У валлийской сборной дублем отличился Неко Уильямс (66, 88, оба с пенальти).

После этой игры сборная России с двумя очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы 5. Команда Уэльса, имея в активе четыре очка, расположилась на первом месте.

В следующем туре российская сборная 19 ноября встретится с Польшей, а Уэльс в тот же день сыграет против команды Косово.