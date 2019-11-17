«Манчестер Юнайтед» зимой рассчитывает подписать контракт с Бэйлом

По информации The Sun, руководство «Манчестер Юнайтед» хочет ближайшей зимой подписать громкое имя после неудачного начала сезона в английской премьер-лиге и считает Бэйла идеальным кандидатом.
Напомним, что Бэйл несколько раз заявлял, что недоволен отношением со стороны главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.
Ранее сообщалось, что Бэйл, восстанавливающийся после травмы, не стал досматривать матч 11-го тура примеры с «Леганесом» (5:0)
Добавим, что действующий контракт валлийца с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 60 миллионов евро.
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