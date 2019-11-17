Тренер итальянского клуба был уволен после победы со счетом 27:0 Руководство клуба «Инвиктасауро» заявило, что тренер был уволен за неуважение к сопернику.

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- Мы были ошеломлены, узнав, что наша юношеская команда обыграла «Марину Кальчо» со счетом 27:0. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Своего противника всегда нужно уважать, сегодня этого не случилось. Как президент, я искренне извиняюсь перед «Марину Кальчо» и заявляю, что совет директоров клуба принял единогласное решение уволить тренера Массимилиано Риччини. Наши тренеры обязаны не только обучать молодых игроков, прежде всего они должны воспитывать футболистов, чего сегодня не произошло, - приводит слова президента «Инвиктасауро» Паоло Брогелли Football Italia.