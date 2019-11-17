Валерий Рейнгольд: Что понравилось в сборной? Бакаев Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от крупного поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020.

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– Что понравилось? Немного «разбудил» игру Зелимхан Бакаев. Хвалю его не потому что он спартаковец. Он нанес несколько ударов по воротам. Был заметен. Что-то начало получаться. Но опять же. С чем сравнивать. Команда Бельгии просто встала. Было понятно, что бельгийцы не будут играть во втором тайме. Им уже достаточно. Во втором тайме они полностью отдали инициативу, а мы при везении могли бы и еще один гол забить. Не более. А Бакаев команду расшевелил, но не более того, потому что игра закончилась в первом тайме.