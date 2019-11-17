«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару» Футболисты «Краснодара» одержали домашнюю победу над «Ростовом» в товарищеском матче со счетом 1:0.

Единственный мяч уже на 6-й минуте забил Дмитрий Скопинцев. Команды играли два тайма по 40 минут.

Отметим, что первый матч за «Ростов» провел экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Он не отметился результативными действиями и был заменен во втором тайме на 53-й минуте.