«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару» - Советский спорт
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17 ноября 2019 18:26Футбол

«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»

Футболисты «Краснодара» одержали домашнюю победу над «Ростовом» в товарищеском матче со счетом 1:0.

Единственный мяч уже на 6-й минуте забил Дмитрий Скопинцев. Команды играли два тайма по 40 минут.

Отметим, что первый матч за «Ростов» провел экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Он не отметился результативными действиями и был заменен во втором тайме на 53-й минуте.

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