Павел Мамаев: Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле Футболист отбывал тюремный срок за участие в драке, а поединок против «быков» стал первым для него после выхода на свободу.

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Хавбек «Ростова» Павел Мамаев дал комментарий после товарищеского матча с «Краснодаром» (0:1).

«Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле.

Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам «Ростова» и «Краснодара» за эти эмоции.

На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич скажет (смеется)», – цитирует Мамаева официальный сайт «Ростова».