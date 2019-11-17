Ромелу Лукаку: Россия – сильная команда. Она может успешно побороться на Евро - Советский спорт
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17 ноября 2019 21:59ФутболГичунцев Артур

Ромелу Лукаку: Россия – сильная команда. Она может успешно побороться на Евро

Накануне, 16 ноября команда Станислава Черчесова проиграла бельгийцам со счетом 1:4.

Форвард миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался об игре россиян. Он считает, что национальная команда способна добиться результата на Евро-2020.

«Россия – сильная команда. Она может успешно побороться на европейском первенстве. Что касается вчерашней игры, то я думаю, что на их выступлении не лучшим образом сказалось отсутствие Александра Головина и Дениса Черышева», – сказал нападающий, чьи слова приводит «РБК-Спорт».

Сборные России и Бельгии досрочно вышли на Евро-2020. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах, а финальный матч состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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