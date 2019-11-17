Ромелу Лукаку: Россия – сильная команда. Она может успешно побороться на Евро

Форвард миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался об игре россиян. Он считает, что национальная команда способна добиться результата на Евро-2020.
«Россия – сильная команда. Она может успешно побороться на европейском первенстве. Что касается вчерашней игры, то я думаю, что на их выступлении не лучшим образом сказалось отсутствие Александра Головина и Дениса Черышева», – сказал нападающий, чьи слова приводит «РБК-Спорт».
Сборные России и Бельгии досрочно вышли на Евро-2020. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах, а финальный матч состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Роберто Мартинес: Играть на таком стадионе – счастье Главный тренер сборной Бельгии ответил на вопросы журналистов после победного матча в Санкт-Петербурге. 16.11.2019 22:34 Футбол Яременко Николай Медведев против лучших из лучших. В Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP Сегодня в Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP. Впервые за 10 лет в нем сыграет один россиянин – четвертая ракетка мира Даниил Медведев. «Советский спорт» – о звездном составе участников. И шансах на победу каждого из них. 10.11.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Разгромили по-братски. Дуэт бельгийцев разгромил Россию Команда Станислава Черчесова в Петербурге за тайм получила три мяча от Эдена Азара и его брата Торгана и не смогла навязать Бельгии борьбу за первое место в отборочной группе к Евро-2020. 16.11.2019 21:58 Футбол Мощенко Захар Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:20 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав В Бостоне погас свет – и Бобровский поплыл… В девяти матчах среды на лед вышли 13 россиян, но один из самых высокооплачиваемых – Илья Ковальчук с годовым окладом 6,25 млн долларов остался в запасе. 13.11.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий 1:4 в АЗАРный день. Россия проиграла Бельгии в главном матче осени Главный редактор, «сгонявший» в Санкт-Петербург на игру, рассказывает обо всем, что осталось за кадром, а также о выводах, которые нам точно теперь придется сделать из этих 1:4. 16.11.2019 21:51 Футбол Яременко Николай