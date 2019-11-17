Хорен Байрамян: Все, что говорил Карпин – правда - Советский спорт
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17 ноября 2019 23:03ФутболГичунцев Артур

Хорен Байрамян: Все, что говорил Карпин – правда

Ранее специалист заявил, что футболисты не получают зарплату на протяжении трех месяцев.

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян подтвердил заявление главного тренера Валерия Карпина о финансовых проблемах клуба.

«Все, что говорил тренер – это правда. Остальное я не могу комментировать», – приводит слова Байрамяна Rusfootball.info.

Карпин также отмечал, что из-за сложившейся ситуации «Ростов» может прекратить свое существование.

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