Хорен Байрамян: Все, что говорил Карпин – правда

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян подтвердил заявление главного тренера Валерия Карпина о финансовых проблемах клуба.
«Все, что говорил тренер – это правда. Остальное я не могу комментировать», – приводит слова Байрамяна Rusfootball.info.
Карпин также отмечал, что из-за сложившейся ситуации «Ростов» может прекратить свое существование.
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