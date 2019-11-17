Криштиану Роналду: В последние три недели я не мог играть в полную силу Ранее сообщалось, что португалец обрушился к критикой на Маурицио Сарри, который заменил его в двух матчах подряд.

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем состоянии, отметив, что тренерский штаб менял его в последних двух матчах из-за проблем со здоровьем.

«В последние три недели я не мог играть в полную силу. Да, я не люблю, когда меня меняют, но я не делал ничего плохого. Конечно, я догадываюсь, почему тренер это делал. Я чувствовал себя плохо и не был готов», – цитирует Роналду A Bola.

В матче 12-го тура Серии А Роналду был заменен на 55-й минуте. Он молча ушел в раздевалку и досрочно покинул стадион, после чего, как пишет пресса, назвал тренера «Юве» Маурицио Сарри «сукиным сыном».