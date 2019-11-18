Томас Цорн: До столетия «Спартака» рассчитываем выиграть один-два титула Цорн работает в «Спартаке» с 14 мая.

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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал немецким журналистам о своей работе в московском клубе.

«Российский футбол в основном сосредоточен в Москве, что является нашим преимуществом, – приводит Berliner Zeitung слова Цорна. – Сейчас у нас происходит много изменений: мы хотим выстроить новую структуру, чтобы сделать клуб европейским.

Когда я пришел, четкой системы не существовало – было непонятно, куда клуб хотел двигаться. До столетия (в 2022 году) мы рассчитываем выиграть один-два титула».

Напомним, Цорн стал генеральным директором «Спартака» 14 мая. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте в премьер-лиге, а после 14 туров нынешнего чемпионата занимает шестое место.

С 14 октября «Спартак» тренирует немец Доменико Тедеско.