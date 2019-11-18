Томас Цорн: Тедеско – подходящий человек для развития «Спартака» - Советский спорт
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18 ноября 2019 12:59ФутболЛипкин Антон

Томас Цорн: Тедеско – подходящий человек для развития «Спартака»

Тедеско возглавляет «Спартак» с 14 октября.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о назначении главным тренером команды немца Доменико Тедеско.

«Немцев хорошо принимают в России, – приводит Berliner Zeitung слова Цорна. – Они ассоциируются с качественной работой. Приезд немцев, которые хотят помочь клубу двигаться вперед, воспринимается позитивно.

Тедеско был моим предпочтительным кандидатом. Я хотел привезти в Россию тренера без предрассудков, который обладает широкими взглядами. У нас есть цель – снова играть в еврокубках. И Доменико был впечатлен нашим проектом. Он подходящий человек для развития клуба».

Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября спустя две недели после отставки Олега Кононова. Под руководством нового главного тренера «Спартак» провел пять матчей, в которых одержал три победы («Локомотив» – 3:0, «Ростов» – 2:1, «Крылья Советов» – 2:0), один раз сыграл вничью («Рубин» – 0:0) и потерпел одно поражение («Арсенал» – 0:1).

После 16 туров чемпионата «Спартак» занимает шестое место.

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