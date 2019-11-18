Роналду пригласит игроков «Ювентуса» на ужин и извинится за свое поведение Португалец ушел в раздевалку после замены в матче «Милана».

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен попросить прощения у партнеров за свое поведение после матча 12-го тура серии A с «Миланом» (1:0) на «Альянц Стэдиум» в Турине, сообщает Tuttosport.

34-летний португалец был заменен на 55-й минуте, после чего не стал подходить к главному тренеру Маурицио Сарри, а сразу ушел в раздевалку и покинул стадион до окончания игры.

После возвращения из расположения сборной Португалии Роналду пригласит всю команду на ужин и извинится за свою реакцию на замену.

Напомним, Роналду был заменен в двух матчах подряд. Перед игрой с «Миланом» он не доиграл матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1) в Москве.