Роналду пригласит игроков «Ювентуса» на ужин и извинится за свое поведение

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен попросить прощения у партнеров за свое поведение после матча 12-го тура серии A с «Миланом» (1:0) на «Альянц Стэдиум» в Турине, сообщает Tuttosport.
34-летний португалец был заменен на 55-й минуте, после чего не стал подходить к главному тренеру Маурицио Сарри, а сразу ушел в раздевалку и покинул стадион до окончания игры.
После возвращения из расположения сборной Португалии Роналду пригласит всю команду на ужин и извинится за свою реакцию на замену.
Напомним, Роналду был заменен в двух матчах подряд. Перед игрой с «Миланом» он не доиграл матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1) в Москве.
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