18-летний датчанин Мукудаев проходит просмотр в ЦСКА - Советский спорт
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18 ноября 2019 13:44ФутболЛипкин Антон

18-летний датчанин Мукудаев проходит просмотр в ЦСКА

Асхаб Мукудаев выступает за «Хельсингер».

Полузащитник датского клуба «Хельсингер» Асхаб Мукудаев проходит просмотр в ЦСКА, сообщает Sport24.ru.

18-летний футболист приехал вместе с командой на московский стадион «Октябрь», где в понедельник у ЦСКА запланирован контрольный матч с ростовским СКА, выступающим в ПФЛ.

В сезоне-2019/2020 Мукудаев провел 11 матчей за юношескую команду «Хельсингера» и забил три гола. Его основной позицией считаются фланги атаки, при этом он также может сыграть центрфорварда.

Отметим, что Мукудаев родился 18 августа 2001 года в Дании в семье ветерана чеченской тяжелой атлетики Абубакара Мукудаева.

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