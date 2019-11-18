Дубль Нисимуры принес ЦСКА победу над СКА

ЦСКА победил ростовский СКА (5:1) в контрольном матче на стадионе «Октябрь» в Москве.
Дубль в первом тайме оформил японец Такума Нисимура, также по голу на счету полузащитника Наяира Тикнизяна, бразильца Лукаса Сантоса и ивуарийца Седрика Гогуа.
В конце матча СКА ушел от сухого поражения после гола с пенальти Даниэля Иванкова.
Отметим, что на 85-й минуте в составе ЦСКА на поле вышел находящийся на просмотре полузащитник Асхаб Мукудаев.
Добавим, что 24 ноября ЦСКА сыграет дома с «Крыльями Советов» в 17-м туре премьер-лиги.
Москва
Контрольный матч
ЦСКА (Москва) – СКА (Ростов-на-Дону) – 5:1 (4:0)
Голы: Тикнизян, 3. Нисимура, 7, 22. Сантос, 40. Гогуа, 49 – Иванков, 88, с пенальти.