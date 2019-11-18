Дубль Нисимуры принес ЦСКА победу над СКА Также голы на счету Тикнизяна, Сантоса и Гогуа.

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ЦСКА победил ростовский СКА (5:1) в контрольном матче на стадионе «Октябрь» в Москве.

Дубль в первом тайме оформил японец Такума Нисимура, также по голу на счету полузащитника Наяира Тикнизяна, бразильца Лукаса Сантоса и ивуарийца Седрика Гогуа.

В конце матча СКА ушел от сухого поражения после гола с пенальти Даниэля Иванкова.

Отметим, что на 85-й минуте в составе ЦСКА на поле вышел находящийся на просмотре полузащитник Асхаб Мукудаев.

Добавим, что 24 ноября ЦСКА сыграет дома с «Крыльями Советов» в 17-м туре премьер-лиги.

Москва

Контрольный матч

ЦСКА (Москва) – СКА (Ростов-на-Дону) – 5:1 (4:0)

Голы: Тикнизян, 3. Нисимура, 7, 22. Сантос, 40. Гогуа, 49 – Иванков, 88, с пенальти.