«Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче в Сочи Оба гола были забиты во втором тайме.

«Локомотив» потерпел поражение от «Уфы» (0:2) в контрольном матче команд на сборе в Сочи. Оба гола команда Вадима Евсеева забила после перерыва.

Отметим, что вице-чемпионы России провели игру в следующем составе: Коченков (Медведев, 65), Мурило, Кверквелия, Идову, Живоглядов, Магкеев (Петухов, 73), Куликов, Коломейцев (Шмаков, 65), Рыбчинский, Тугарев (Иосифов, 80), Ан. Миранчук (Мухин, 46).

В ближайшем 17-м туре премьер-лиги 22 ноября «Локомотив» сыграет с «Тамбовом» в Саранске, а 24 ноября «Уфа» примет дома «Сочи».

Сочи

Контрольный матч

«Локомотив» (Москва) – «Уфа» (Уфа) – 0:2 (0:0)