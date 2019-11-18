«Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче в Сочи

«Локомотив» потерпел поражение от «Уфы» (0:2) в контрольном матче команд на сборе в Сочи. Оба гола команда Вадима Евсеева забила после перерыва.
Отметим, что вице-чемпионы России провели игру в следующем составе: Коченков (Медведев, 65), Мурило, Кверквелия, Идову, Живоглядов, Магкеев (Петухов, 73), Куликов, Коломейцев (Шмаков, 65), Рыбчинский, Тугарев (Иосифов, 80), Ан. Миранчук (Мухин, 46).
В ближайшем 17-м туре премьер-лиги 22 ноября «Локомотив» сыграет с «Тамбовом» в Саранске, а 24 ноября «Уфа» примет дома «Сочи».
Сочи
Контрольный матч
«Локомотив» (Москва) – «Уфа» (Уфа) – 0:2 (0:0)
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