Бензема может начать играть за сборную Алжира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 ноября 2019 15:19ФутболЛипкин Антон

Бензема может начать играть за сборную Алжира

Француза перестали вызывать в национальную команду в 2015 году.

Форвард «Реала» Карим Бензема может рассмотреть возможность выступления за сборную Алжира, сообщает Marca.

В субботу 31-летний нападающий в жесткой форме ответил президенту Федерации футбола Франции Ноэлю Ле Гре, который заявил, что его карьера в сборной завершена.

Напомним, главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам перестал вызывать Бензема в команду после того, как выяснилось, что игрок шантажировал своего партнера по сборной Матье Вальбуэна.

«Если вы считаете, что я закончен для сборной, позвольте мне играть за другую страну, и тогда мы посмотрим», – написал Бензема в твиттере.

По данным источника, это явный намек на сборную Алжира, выходцами из которого являются родители футболиста. При этом стоит отметить, что у Бензема нет гражданства Алжира, а чтобы его получить, ему придется отказаться от французского.

Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый и опустится на 5-е место в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:07 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP Доминик Тим: Циципас заслужил победу Стефанос Циципас: Не могу поверить, что взял трофей
Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:20 Фигурное катание Тигай Лев
Станислав Черчесов: Сознательно играли в открытый футбол Главный тренер сборной России ответил на вопросы «Советского спорта» и рассказал, почему на Евро-2020 мы будем играть иначе, чем в субботу, а также намекнул, что останется во главе сборной как минимум до чемпионата мира-2022 в Катаре. 16.11.2019 23:59 Футбол Яременко Николай
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP Доминик Тим: Циципас заслужил победу Стефанос Циципас: Не могу поверить, что взял трофей
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Рекорд Билялова, третье подряд поражение ЦСКА, черная серия «Северстали» «Советский спорт» рассказывает о самых ярких моментах большого хоккейного четверга. 14.11.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Матч в Принс-Альберте вытащили, но Суперсерию проиграли Сборная России выиграла шестой матч по буллитам (4:3 Б), отыграв два «матчбола». Но в дополнительной буллитной перестрелке счастье улыбнулось хозяевам (3:2). 15.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Новости
15:47 Футбол Роман Зобнин: Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора
15:41 Футбол Станислав Черчесов: Большая вероятность, что Жирков не сыграет, по Головину решение будет вечером
15:35 Футбол «Барселона» и «Реал» интересуются Шкриньяром
15:25 Фигурное катание Мария Бутырская: В субботу Медведева была той фигуристкой, к которой мы привыкли
15:19 Футбол Бензема может начать играть за сборную Алжира
15:08 Футбол «Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче в Сочи
14:55 Хоккей Билялов, Галенюк и Ландер признаны лучшими игроками недели
14:28 Футбол Болельщиков «Торпедо» призывают прийти 23 ноября на стадион имени Стрельцова
14:13 Футбол Дубль Нисимуры принес ЦСКА победу над СКА
14:08 ММА Бывший боец UFC угодил в нокаут после удара «раскат грома» (видео)
13:50 Футбол Соболевым интересуются в Англии, Германии, Италии и Турции
13:44 Футбол 18-летний датчанин Мукудаев проходит просмотр в ЦСКА
13:35 ММА Отец Нурмагомедова: В Москве люди могут 20 лет жить рядом и не зайти в гости, у нас это невозможно
13:16 Футбол Роналду пригласит игроков «Ювентуса» на ужин и извинится за свое поведение
12:59 Футбол Томас Цорн: Тедеско – подходящий человек для развития «Спартака»
12:39 Футбол Томас Цорн: До столетия «Спартака» рассчитываем выиграть один-два титула
12:20 Фигурное катание Алексей Урманов: Самарин еще не раз выиграет золото в случае безошибочного катания
12:00 Хоккей Владислав Третьяк – о возвращении Овечкина ради ОИ: Не исключал бы такого развития событий
11:52 Футбол Рашид Рахимов: Отсутствие Головина, Черышева и Баринова сказалось на игре сборной России
11:43 Хоккей Фанаты «Трактора» объявили бойкот домашних матчей клуба
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array