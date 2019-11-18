Бензема может начать играть за сборную Алжира Француза перестали вызывать в национальную команду в 2015 году.

Форвард «Реала» Карим Бензема может рассмотреть возможность выступления за сборную Алжира, сообщает Marca.

В субботу 31-летний нападающий в жесткой форме ответил президенту Федерации футбола Франции Ноэлю Ле Гре, который заявил, что его карьера в сборной завершена.

Напомним, главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам перестал вызывать Бензема в команду после того, как выяснилось, что игрок шантажировал своего партнера по сборной Матье Вальбуэна.

«Если вы считаете, что я закончен для сборной, позвольте мне играть за другую страну, и тогда мы посмотрим», – написал Бензема в твиттере.

По данным источника, это явный намек на сборную Алжира, выходцами из которого являются родители футболиста. При этом стоит отметить, что у Бензема нет гражданства Алжира, а чтобы его получить, ему придется отказаться от французского.