«Барселона» и «Реал» интересуются Шкриньяром Словак проводит третий сезон в «Интер».

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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр заинтересовал два ведущих испанских клуба – «Барселону» и «Реал», сообщает Corriere dello Sport.

24-летний словак перешел в «Интер» в июле 2017 года из «Сампдории», а в мае этого года клуб продлил контракт с игроком до 2023 года. При этом в соглашении не прописана сумма отступных.

В нынешнем сезоне центральный защитник отыграл без замен 12 матчей в серии A и сделал одну результативную передачу. Также он полностью провел четыре игры в Лиге чемпионов. Всего на его счету 123 матча в серии A, четыре гола и три результативные передачи.

По оценкам сайта Transfermarkt.com, трансферная стоимость Шкриньяра составляет 60 миллионов евро.