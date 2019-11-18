Станислав Черчесов: Большая вероятность, что Жирков не сыграет, по Головину решение будет вечером

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем заключительного тура отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино рассказал о травмированных игроках.
«Большая вероятность, что (Юрий) Жирков не сыграет, – приводит Sport24.ru слова Черчесова. – Радует, что (Александр) Головин сегодня провел тренировку. Правда, она была восстановительной, подготавливающей к игре. Вечером врачи нам подскажут, сможет ли он сыграть».
Напомним, Жирков вышел в стартовом составе сборной России в матче с Бельгией (1:4) и был заменен на 50-й минуте. Головин пропустил игру в Санкт-Петербурге из-за повреждения.
Матч Сан-Марино – Россия пройдет 19 ноября на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле.
Сборная России уже обеспечила себе второе место в группе I и участие в финальном турнире Евро-2020.
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