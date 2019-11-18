Роман Зобнин: Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора У Дзюбы – девять голов, у Кейна – 12.

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Полузащитник сборной России Роман Зобнин перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино высказался о результативности в турнире нападающего Артема Дзюбы.

В девяти матчах квалификации на счету 31-летнего капитана сборной России девять голов. При этом у лидера в списке бомбардиров турнира британца Гарри Кейна – 12 забитых мячей.

«Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора, – приводит Sport24.ru слова 25-летнего Зобнина. – Только-только обсуждали с Артемом. Он больше хочет Кержакова догнать. «Семь завтра забью», – говорит».

Отметим, что на данный момент у Дзюбы 24 гола за сборную России. Он на шесть мячей отстает от лучшего бомбардира в истории национальной команды Александра Кержакова (30).

Матч Сан-Марино – Россия пройдет 19 ноября на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле.