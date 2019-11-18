Максим Боков: Матч с Сан-Марино может получиться тяжелым из-за поражения бельгийцам

Бывший защитник московского ЦСКА Максим Боков дал комментарий перед матчем сборных России и Сан-Марино в рамках квалификации Евро-2020.
«Мы можем обыграть Сан-Марино с таким же крупным счетом, как в первой встрече, а возможно, матч получится тяжелым, потому что неожиданное поражение с таким крупным счетом может дать о себе знать в психологическом плане. Это игра и будет за рубежом, после которого все должно быть нормально», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, встреча сборных России и Сан-Марино состоится 19 ноября и стартует в 22.45 мск.
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