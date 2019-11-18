Тренер сборной Сан-Марино: За Дзюбой отдельно следить не будем

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла дал комментарий перед матчем против сборной России в заключительном туре квалификации Евро-2020.
«Соперник сильный, может забить много мячей. Мы знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол завтра.
За Артемом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство для других футболистов», – цитирует специалиста ТАСС.
Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев 1:4 в АЗАРный день. Россия проиграла Бельгии в главном матче осени Главный редактор, «сгонявший» в Санкт-Петербург на игру, рассказывает обо всем, что осталось за кадром, а также о выводах, которые нам точно теперь придется сделать из этих 1:4. 16.11.2019 21:45 Футбол Яременко Николай Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав Сергей Шахрай: Карпоносов спросил Жука: «Вы бы съели человеческое мясо?» Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира Сергей Шахрай 20 лет прожил в Австралии, но уже три года, как вернулся в Москву, где тренирует детей. 15.11.2019 10:00 Фигурное катание Волохов Юрий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав Валерий Рейнгольд: Сборная проиграла из-за Черчесова Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от крупного поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020. 17.11.2019 13:30 Футбол Усачев Владислав