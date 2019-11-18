Тренер сборной Сан-Марино: За Дзюбой отдельно следить не будем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 ноября 2019 22:36ФутболГичунцев Артур

Тренер сборной Сан-Марино: За Дзюбой отдельно следить не будем

Встреча состоится 19 ноября в Серравалле и стартует в 22.45 мск.

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла дал комментарий перед матчем против сборной России в заключительном туре квалификации Евро-2020.

«Соперник сильный, может забить много мячей. Мы знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол завтра.

За Артемом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство для других футболистов», – цитирует специалиста ТАСС.

Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Мария Бутырская: В субботу Медведева была той фигуристкой, к которой мы привыкли Алексей Урманов: Самарин еще не раз выиграет золото в случае безошибочного катания Екатерина Рябова: Задачи бороться за медали на Гран-при в Москве не было
1:4 в АЗАРный день. Россия проиграла Бельгии в главном матче осени Главный редактор, «сгонявший» в Санкт-Петербург на игру, рассказывает обо всем, что осталось за кадром, а также о выводах, которые нам точно теперь придется сделать из этих 1:4. 16.11.2019 21:45 Футбол Яременко Николай
Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав
Сергей Шахрай: Карпоносов спросил Жука: «Вы бы съели человеческое мясо?» Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира Сергей Шахрай 20 лет прожил в Австралии, но уже три года, как вернулся в Москву, где тренирует детей. 15.11.2019 10:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Шахрай: Медведева справилась с короткой программой, показала хороший стиль Сергей Шахрай: Теперь Щербаковой нужно сосредоточиться на артистизме Сергей Шахрай: Осталась одна интрига – улучшит ли Щербакова личный рекорд в произвольной?
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Валерий Рейнгольд: Сборная проиграла из-за Черчесова Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от крупного поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020. 17.11.2019 13:30 Футбол Усачев Владислав
Новости
23:20 Фигурное катание Медведева – о своей беременности: Кто же отец?
22:51 Теннис Хачанов обыграл Чорича и принес вторую победу сборной России
22:36 Футбол Тренер сборной Сан-Марино: За Дзюбой отдельно следить не будем
22:24 ММА Отец Хабиба: Фергюсон – главный претендент
22:19 Хоккей Кирилл Капризов: Даже не помню, когда последний раз проигрывал четыре матча подряд
21:59 Хоккей «Авангард» дома победил «Салават Юлаев»
21:50 Футбол «Реал» подтвердил травму Хамеса
21:48 Хоккей «Северсталь» в Москве переиграла ЦСКА, прервав серию из 10 поражений
21:26 Хоккей Московское «Динамо» на выезде победило «Нефтехимик»
21:22 Футбол Евгений Коноплянка: Тедеско – хороший специалист. Он мне импонировал как тренер
20:51 Футбол СМИ: «Зенит» приобрел воспитанника «Локомотива» за 20 млн рублей
20:28 Олимпиада WADA рассмотрит рекомендации по статусу РУСАДА 9 декабря
20:09 Теннис Рублев одержал победу на старте Кубка Дэвиса
19:50 Баскетбол Кириленко номинирован на попадание в команду десятилетия Евролиги
19:35 Теннис Кафельников дал прогноз на выступление россиян в Кубке Дэвиса
19:16 Теннис Андрей Ольховский – о Кубке Дэвиса: Без Медведева сборной России будет тяжело
18:47 ММА Федор Емельяненко: У Макгрегора нет ничего святого
18:31 Футбол Максим Боков: Матч с Сан-Марино может получиться тяжелым из-за поражения бельгийцам
16:32 Футбол Президент «Ростова»: Будет обидно, если получим право сыграть в еврокубках, но не получим лицензию
16:27 Футбол Арташес Арутюнянц: Получаю много писем о том, что мы должны покинуть «Ростов»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array