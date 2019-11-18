Тренер сборной Сан-Марино: За Дзюбой отдельно следить не будем Встреча состоится 19 ноября в Серравалле и стартует в 22.45 мск.

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла дал комментарий перед матчем против сборной России в заключительном туре квалификации Евро-2020.

«Соперник сильный, может забить много мячей. Мы знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол завтра.

За Артемом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство для других футболистов», – цитирует специалиста ТАСС.