Испанцы разгромили Румынию, Швеция с Олссоном обыграла Фарерские острова Состоялись очередные матчи квалификации Евро-2020.

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Так, сборная Испании разгромила команду Румынии со счетом 5:0.

В другой встрече коллектив из Норвегии победил футболистов из Мальты (2:1), а сборная Швеции одержала крупную победу над Фарерскими островами (3:0).

Отметим, что эту встречу отыграл хавбек «Краснодара» Кристоффер Олссон.

Добавим, что испанцы и шведы досрочно вышил на чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля.

Евро-2020. Квалификация

Испания – Румыния – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – 8 Фабиан Руис, 2:0 – 33 Жерар Морено, 3:0 – 43 Жерар Морено, 4:0 – 45, автогол Рус, 5:0 – 90 Ойарсабаль.

Испания: Аррисабалага, Рамос (Альбиоль, 63), Гайя, Карвахаль, Мартинес, Фабиан Руис, Сауль, Бускетс, Касорла (Пако Алькасер, 68), Жерар Морено (Ойарсабаль, 57), Мората.

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Рус, Неделчару, Тошка, Марин (Чикылдэу, 65), Бэлуцэ, Хаджи (Нистор, 73), Станчу, Пушкаш, Коман (Митрицэ, 57).

Предупреждения: Бускетс (25), Неделчару (36).

Мальта – Норвегия – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – 7 Кинг, 1:1 – 40 Фенек, 1:2 – 62 Серлот.

Мальта: Бонелло, Аджиус, Борг (Апап, 75), Церафа, Мускат, Фенек, Велла (Эффионг, 61), Нвоко, Мифсуд, Мбонг, Мускат (Мускат, 70).

Норвегия: Нюланд, Айер, Мелинг, Свенссон (Эльюнусси, 65), Региниуссен, Берге, Дэли (Эльабделлауи, 46), Фоссум, Хенриксен, Серлот, Кинг (Ульвестад, 89).

Предупреждения: Борг (55), Мускат (66).

Швеция – Фарерские острова – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 29 Андерссон, 2:0 – 72 Сванберг, 3:0 – 80 Гвидетти.

Швеция: Нордфельдт, Гальоло, Хеландер, Даниэльссон, Янссон, Ольссон, Сема (Кулусевски, 65), Сванберг, Танкович, Исак, Андерссон (Гвидетти, 65).

Фарерские о-ва: Нильсен, Давидсен, Грегерсен, Ватнсдаль, Ольсен, Бальдвинссон, Бьярталуйд (уй Бартальсстову, 46), Ватнхамар, Эдмундссон (Фредериксберг, 89), Ольсен (Йоханнесен, 74), Соренсен.

Предупреждения: Сванберг (45), Грегерсен (45), Линделеф (45), Эдмундссон (87), Янссон (90).