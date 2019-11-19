Сборная Дании стала соперником россиян по групповому этапу Евро-2020 - Советский спорт
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19 ноября 2019 01:06ФутболГичунцев Артур

Сборная Дании стала соперником россиян по групповому этапу Евро-2020

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

Футболисты сборной Дании не смогли обыграть команду Ирландии (1:1) в матче квалификации Евро-2020.

В другом поединке группы D швейцарцы со счетом 6:1 разгромили команду Гибралтара.

Таким образом, датчане заняли второе место в группе, а швейцарцы – первое. Обе команды вышли на Евро-2020.

Добавим, что сборная Дании стала соперником российской команды по групповому этапу.

Евро-2020. Квалификация

Ирландия – Дания – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 73 Брэйтуэйт, 1:1 – 85 Доэрти.

Ирландия: Рэндолф, Даффи, Иган (Кларк, 46), Стивенс, Доэрти, Макклейн, Хендрик, Хурихэйн (Робинсон, 68), Браун, Уэлан (Магуайр, 82), Макголдрик.

Дания: Шмейхель, Ларсен, Дальсгор, Кьер, Йоргенсен, Шене (Кристенсен, 84), Эриксен, Дилэйни (Хейбьерг, 13), Корнелиус (Дольберг, 33), Поульсен, Брэйтуэйт.

Предупреждения: Шене (33), Уэлан (55), Макклейн (78), Шмейхель (90).

Гибралтар – Швейцария – 1:6 (0:1)

Голы: 0:1 – 10 Иттен, 0:2 – 50 Варгас, 0:3 – 57 Фасснахт, 1:3 – 74 Стайч, 1:4 – 75 Бенито, 1:5 – 84 Иттен, 1:6 – 86 Джака.

Гибралтар: Кулинг, Муэли, Барнетт, Чиполина, Бритто, Хассан (Понс, 85), Сарджент, Де Барр (Кумбз, 62), Уокер, Чиполина, Кассиаро (Стайч, 62).

Швейцария: Зоммер, Бенито, Родригес, Аканджи (Джемерт, 65), Ланг, Фасснахт, Джака, Варгас (Эбишер, 85), Закария (Соу, 60), Эльведи, Иттен.

Предупреждения: Родригес (18), Уокер (29), Эльведи (49), Бритто (78), Стайч (90).

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