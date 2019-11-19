«Кельн» объявил о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером «Кельна» стал Маркус Гиздоль, сообщает официальный сайт клуба.
Предыдущим местом работы 50-летнего специалиста был «Гамбург», который он возглавлял с 25 сентября 2016 года по 21 января 2018 года. В 52 матчах под его руководством команда одержала 16 побед при десяти ничьих и 26 поражениях. Также на высшем уровне он тренировал «Хоффенхайм» (2013-2015), а в 2011-2012 годах входил в тренерский штаб «Шальке».
Контракт с Гиздолем, сменившим Ахима Байерлорцера, рассчитан до 30 июня 2021 года.
После 11 туров «козлы» набрали семь очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Дебют Гиздоля на посту главного тренера пройдет 23 ноября в матче с «РБ Лейпциг» в гостях.
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