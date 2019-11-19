Павел Стипиди: Ставить Гилерме за сборную – не уважать свой народ и страну Голкипер провел девять матчей за сборную России в квалификации Евро-2020.

Бывший арбитр ФИФА и селекционер Павел Стипиди высказался о выступлении за сборную России натурализованного бразильца Маринато Гилерме.

«В воротах сборной России стоит натурализованный вратарь среднего уровня, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Стипиди. – Но почему мы не опираемся на своих ребят и вместо этого делаем паспорта бразильцам?

Гилерме мячи между ног пропускает, а все равно почему-то остается номер один. Ставить его за сборную – не уважать свой народ и страну».

Напомним, в отборочном турнире Евро-2020 Гилерме провел все девять матчей и пропустил восемь голов, из них семь – в двух играх с Бельгией (1:3, 1:4).

Во вторник сборная России завершит квалификацию матчем с Сан-Марино на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле.