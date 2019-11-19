Динияр Билялетдинов: Уверен, что шесть-семь голов мы Сан-Марино забьем Россия завершит отборочный турнир Евро-2020 матчем с Сан-Марино.

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем матче с Сан-Марино, который станет заключительным для национальной команды в отборочном турнире Евро-2020.

«Я думаю, что счет будет не такой большой (как в первом матче), но шесть-семь голов мы 100 процентов забьем, я уверен, – приводит News.ru слова Билялетдинова. – Вообще я думаю, будет не особо интересная игра, мы начнём забивать с 20-й минуты. Надо болеть за нашего бомбардира, пусть забьет как можно больше».

Напомним, в июне сборная России разгромила Сан-Марино в Саранске со счетом 9:0. Капитан команды Артем Дзюба, у которого девять голов в нынешнем отборочном турнире, сохраняет шансы стать лучшим бомбардиром. Чтобы опередить британца Гарри Кейна, российскому форварду надо сделать покер.

Матч Сан-Марино – Россия пройдет 19 ноября на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле. Начало игры – 22:45 (мск).