Александр Мостовой: Я бы голов десять Сан-Марино точно забил Россия завершит выступление в квалификации Евро-2020 матчем с Сан-Марино.

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче с Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020.

«Понятно, что Россия победит, – приводят «Известия» слова Мостового. – И победит крупно. А рассуждать, кто и сколько забьет этому сопернику, странно. Многие против сборных такого уровня даже не играли никогда в карьере. Если бы мне приходилось выходить против Сан-Марино, я бы им мячей десять точно забил».

Напомним, матчем в Серравалле сборная России завершает выступление в квалификации Евро-2020. Команда уже обеспечила себе выход в финальный турнир, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.

Матч Сан-Марино – Россия пройдет 19 ноября на «Сан-Марино Стэдиум». Начало игры – 22:45 (мск).