Рифат Жемалетдинов: По-любому надо побеждать Сан-Марино и получить наслаждение от игры Россия сыграет с Сан-Марино во вторник.

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов прокомментировал предстоящий матч с Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020.

«Все футболисты понимают, что нам нужно выигрывать все матчи, – приводят «Известия» слова 23-летнего Жемалетдинова. – Мы должны настраиваться на каждого соперника, потому что проиграть или даже сыграть вничью с Сан-Марино не очень приятно. Нужно по-любому их побеждать и получить наслаждение от игры».

Напомним, сборная России уже гарантировала себе участие в финальном турнире Евро-2020, заняв в группе I второе место.

Матч Сан-Марино – Россия пройдет 19 ноября на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле. Начало игры – 22:45 (мск).