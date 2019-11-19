Жерар Морено: Испания провела отборочный турнир на топ-уровне Испания победила Румынию в заключительном матче отбора на Евро-2020.

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Форвард сборной Испании Жерар Морено после матча отборочного турнира Евро-2020 с Румынией (5:0) на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде подвел итоги выступления команды в квалификации.

«Мы здорово справились со своей работой в этой группе, – приводит слова 27-летнего нападающего официальный сайт УЕФА. – В каждом матче у нас были шансы на победу. Несколько раз мы демонстрировали суперигру, забили много голов – то есть провели квалификацию на топ-уровне.

Здорово, что Испания выступит на Евро-2020, но понимаю, что до турнира еще далеко. Чтобы попасть в состав, каждый должен оставаться на своем лучшем уровне».

Отметим, что в матче с Румынией на счету Морено дубль в первом тайме за десять минут.

В десяти матчах отборочного турнира Испания одержала восемь побед и дважды сыграла вничью.