Глава «Крыльев Советов»: Задача на 2020 год – чтобы половину бюджета обеспечивали частные партнеры - Советский спорт
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19 ноября 2019 12:45ФутболЛипкин Антон

Глава «Крыльев Советов»: Задача на 2020 год – чтобы половину бюджета обеспечивали частные партнеры

«Крылья Советов» идут на 12-м месте в премьер-лиге.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов высказался о бюджете клуба на следующий год.

«Бюджет останется на уровне нынешнего года, – приводят «Известия» слова Фетисова. – Точную цифру до копейки я пока назвать не могу, потому что мы немного меняем структуру финансирования. Уходим от бюджетного и движемся в сторону большего привлечения спонсоров.

Задача на следующий год – достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую – частные партнеры».

По информации источника, расходная часть бюджета этого сезона составила 1,6 миллиарда рублей, из них треть – частных инвестиций.

После 16 туров нынешнего сезона «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Прошлый сезон, который стал для команды первым после возвращения в РПЛ, самарцы завершили на 13-м месте и сохранили место в премьер-лиге по итогам стыковых матчей.

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