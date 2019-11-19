Сергей Силкин: Не думаю, что сборной России нужно ставить цель играть на Дзюбу Капитан сборной России отстает на три гола от лучшего бомбардира отборочного турнира Кейна.

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о шансах форварда сборной России Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром отборочного турнира.

«Думаю, что он не будет тянуть одеяло на себя, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Силкина. – Ничего страшного, если у него не получится забить четыре мяча.

Я не думаю, что перед командой надо ставить цель играть на Дзюбу. Это личное достижение. А игроки должны показывать командную игру и не ставить во главу угла личные достижения».

Напомним, на данный момент у Дзюбы девять голов, тогда как возглавляющий список бомбардиров британец Гарри Кейн забил 12 мячей.

Матч Сан-Марино – Россия пройдет 19 ноября на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле. Начало игры – 22:45 (мск).