Раскрыта схема договорных футбольных матчей в Армении Член исполкома ФФА Арен Мкртчян заявил о раскрытии целой схемы договорных матчей в стране.

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Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции «Мой шаг» Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в своей стране.

По его словам, это выяснилось недавно. Они не были выявлены в период, когда Службой национальной безопасности с мая 2018 по сентябрь 2019 года руководил президент ФФА Артур Ванецян.

Кроме того, по словам депутата, президент организации несет ответственность за вчерашнее разгромное поражение от итальянцев в рамках отборочного турнира Евро-2020 (9:1).

Также он добавил, что тренер национальной сборной Абраам Хашманян был назначен с нарушением принятых процедур, и исполком был вынужден утвердить назначение, чтобы команда не осталась без наставника перед оставшимися отборочными матчами.

О назначении Хашманяна пресс-служба федерации сообщила 6 ноября. Отмечалось, что контракт рассчитан до 30 ноября 2020 года.