Юрген Клопп: Домашняя арена «Севильи» – самый нелюбимый стадион Немецкий специалист ни разу не побеждал на «Рамон Санчес Писхуан»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему самого нелюбимого стадиона.

– Я не уверен, что это лучшая арена для игры в футбол, но стадион, где я больше всего ненавижу играть, принадлежит «Севилье». Это из-за тамошней атмосферы. Это комплимент.

Напомним, что еще ни одна команда под руководством немецкого тренера, а именно «Майнц», дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль», не смогла победить на севильском стадионе. Да и на своем или нейтральном поле Клоппу не удавалось победить испанский клуб, включая финал Лиги Европы в Базеле в 2016 году (3:1).

Последняя встреча с «Севильей» была 21 ноября 2017 года в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Тогда «Ливерпуль» не смог удержать преимущество в три мяча, сыграв вничью (3:3).







Команды Клоппа ни разу не сумели обыграть «Севилью». Немецкий специалист играл с испанским клубом во главе «Майнца», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля».Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-3903497-klopp-bolshe-vsego-ja-nenavizhu-igrat-na-stadione-sevili.html?utm_source=copypaste

Команды Клоппа ни разу не сумели обыграть «Севилью». Немецкий специалист играл с испанским клубом во главе «Майнца», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля».Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-3903497-klopp-bolshe-vsego-ja-nenavizhu-igrat-na-stadione-sevili.html?utm_source=copypaste