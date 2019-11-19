Дубль Шомуродова принес Узбекистану победу над Палестиной Узбекистан возглавил группу D.

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Сборная Узбекистана победила Палестину (2:0) на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте в матче второго раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Оба гола у хозяев забил форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. Теперь на его счету шесть забитых мячей.

Сборная Узбекистана набрала девять очков и возглавила группу D, опередив Саудовскую Аравию, у которой остается игра в запасе. Также в этой группе во вторник сыграют Йемен и Сингапур.

В следующих матчах 26 марта Палестина примет Сингапур, а 31 марта Узбекистан сыграет в гостях с Йеменом.

Ташкент

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Зона «Азия»

2-й раунд

Группа D

Узбекистан – Палестина – 2:0 (1:0)

Голы: Шомуродов, 18, 58.