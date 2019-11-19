Юношеская сборная России разгромила Польшу и вышла в элитный раунд Евро-2020 Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) разгромила команду Польши в третьем туре первого отборочного раунда чемпионата Европы-2020 со счетом 4:0.

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В составе российской команды голами отметились Кирилл Косарев (20-я минута), Илья Вахания (37), Эдгар Севикян (50) и Игорь Школик (66).

Отметим, что на 80-й минуте с поля был удален полузащитник польской сборной Марсель Ведриховский, а десять минут спустя - защитник российской команды Илья Быковский.

Добавим, что в параллельной встрече сборная Уэльса взяла верх над командой Косова со счетом 2:0.

Таким образом, Уэльс с семью очками занял первое место в группе 5. Сборная России набрала пять очков и со второго места вышла в элитный раунд отбора.

Чемпионата Европы-2020 (U-19)

1-й квалификационный раунд

3-й тур

Польша - Россия - 0:4 (0:2)

Голы: Косарев, 20 (0:1). Вахания, 37 (0:2). Севикян, 50 (0:3). Школик, 66 (0:4).

Польша: Мишта, Мархвиньски (Жуковски, 81), Каминьски, Бейгер (Дымерски, 81), Богач, Навроцки, Чиж (Мрук, 86), Карбовник, Ахенхо (Бялек, 61), Бида, Залевски (Вендырховски, 61).

Россия: Будачев (Ботнарь, 87), Прохин, Агапов, Микушин, Вахания, Быковский, Литвинов (Макаров, 72), Школик (Петров, 72), Севикян (Оганесян, 87), Косарев (Кутовой, 82).

Предупреждения: Чиж, 42. Богач, 56. Вендырховски, 74.

Удаления: Вендырховски, 80. Быковский, 89.