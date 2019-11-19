Александр Кержаков: Рад, что продолжу работать с этими футболистами Старший тренер юношеской сборной России (U 19) Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы команды над Польшей.

- Я очень рад за ребят. Они сегодня играли по новой схеме, мы выставили трех центральных защитников. Игрокам удалось выполнить поставленную задачу. Они были сильнее соперника и заслуженно победили.

Да, выход в Элитный раунд получился не очень уверенным, но в данную секунду это никого не интересует. Мы прошли в следующую стадию турнира, очень рад, что продолжу работать с этими футболистами, - приводит слова Кержакова пресс-служба РФС.

Напомним, что сборная России (игроки 2001 г.р.) в заключительном матча 1-го квалификационного раунда разгромили команду Польши со счетом 4:0. Благодаря этой победе российская команда набрала пять очков в группе 5 и со второго места вышла в Элитный раунд Евро-2020.

Добавим, что по итогам второго раунда квалификации победители семи групп, а также сборная Северной Ирландии (организатор турнира), сыграют в финальной части чемпионата Европы, который пройдет с 19 июля по 1 августа 2020 года.