Руслан Литвинов: Не ожидали, что победим сборную Польши с таким разгромным счетом

- Не ожидали, что победим сборную Польши с таким разгромным счетом. Вчера разбирали соперника, настраивались с ребятами психологически. За эти дни мы стали как братья друг другу, играли и выходили на поле как одно целое, как семья, - приводит слова Литвинова ТАСС.
Напомним, что сборная России (игроки 2001 г.р.) в заключительном матча 1-го квалификационного раунда разгромили команду Польши со счетом 4:0. Благодаря этой победе российская команда набрала пять очков в группе 5 и со второго места вышла в Элитный раунд Евро-2020.
Добавим, что по итогам второго раунда квалификации победители семи групп, а также сборная Северной Ирландии (организатор турнира), сыграют в финальной части чемпионата Европы, который пройдет с 19 июля по 1 августа 2020 года.
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