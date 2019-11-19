Бонуччи продлил контракт с «Ювентусом» - Советский спорт
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19 ноября 2019 20:35ФутболКорегин Владислав

Бонуччи продлил контракт с «Ювентусом»

Защитник остается в клубе до 2024 года.

Итальянский «Ювентус» объявил о продлении соглашения с 32-летним центральным защитником команды и сборной Италии Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что сегодняшняя дата была выбрана неслучайно – футболист на протяжении всей карьеры выступает под 19-м игровым номером. Теперь Лео будет получать 6 миллионов евро без учета бонусов вместо 5 с половиной, как это было по предыдущему контракту.

После травмы Джорджо Кьеллини, Бонуччи стал временным капитаном команды, в общей сложности приняв участие в 16 матчах всех турниров. И на данный момент игрок является ключевым звеном в оборонительных действиях Маурицио Сарри - команда пропустила меньше всех в серии А (9 мячей) и уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

С момента перехода в клуб в сезоне-2010/11 Бонуччи сыграл больше игр, чем любой из его партнеров (376 матчей).

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