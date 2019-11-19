Игорь Школик: Теперь будем стараться попасть в финальную часть Евро Полузащитник юношеской сборной России Игорь Школик – о выходе команды в элитный раунд квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

- Считаю, что отборочный раунд сложился в нашу пользу. Мы получили огромный опыт. Теперь будем стараться попасть в финальную часть Евро, - цитирует хавбека пресс-служба РФС.

Напомним, что сборная России (игроки 2001 г.р.) в заключительном матче 1-го квалификационного раунда разгромили команду Польши со счетом 4:0. Благодаря этой победе российская команда набрала пять очков в группе 5 и со второго места вышла в Элитный раунд Евро-2020.

Добавим, что по итогам второго раунда квалификации победители семи групп, а также сборная Северной Ирландии (организатор турнира), сыграют в финальной части чемпионата Европы, который пройдет с 19 июля по 1 августа 2020 года.