Игорь Школик: Теперь будем стараться попасть в финальную часть Евро

- Считаю, что отборочный раунд сложился в нашу пользу. Мы получили огромный опыт. Теперь будем стараться попасть в финальную часть Евро, - цитирует хавбека пресс-служба РФС.
Напомним, что сборная России (игроки 2001 г.р.) в заключительном матче 1-го квалификационного раунда разгромили команду Польши со счетом 4:0. Благодаря этой победе российская команда набрала пять очков в группе 5 и со второго места вышла в Элитный раунд Евро-2020.
Добавим, что по итогам второго раунда квалификации победители семи групп, а также сборная Северной Ирландии (организатор турнира), сыграют в финальной части чемпионата Европы, который пройдет с 19 июля по 1 августа 2020 года.
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