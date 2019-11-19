«Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 ноября 2019 21:55Футбол

«Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции

Янне Андерссон имеет действующее соглашение со скандинавской сборной на 3 года.

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского «Зенита». Об этом информирует шведское издание Fotbollskanalen.

Сам специалист предпочитает не комментировать появившуюся информацию, отмечая, что на данный момент его все устраивает в сборной. Самое главное сейчас – сфокусироваться на подготовке к чемпионату Европы.

Шведское издание утверждает, что руководство российского клуба удовлетворено тем, как 57-летний специалист трудится в национальной команде. При нем шведы за три с половиной года совместной работы успешно выступили на чемпионате мира, пробившись в четвертьфинал, в котором уступили Англии (0:2). Также они заняли первое место в группе Лиги наций, обойдя Россию и Турцию.

Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео) Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
«Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
«Думали все легко, но не тут-то было!» «Динамо» обыграло «Сибирь» Что говорили тренеры после матча. 16.11.2019 20:00 Хоккей Кузютина Елена
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Новости
01:09 Баскетбол «Химки» уступили «Реалу», потерпев третье поражение в Евролиге
00:55 Футбол Сборная России на Евро-2020 сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании
00:35 Футбол Сборная России разгромила Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020
00:27 Футбол Комличенко забил дебютный гол за сборную России
00:17 Хоккей Михаил Варнаков: Старались сыграть с «Динамо» более уверенно и надежно
23:47 Футбол Неймар вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ»
23:32 Футбол Сборная России выигрывает у Сан-Марино после первого тайма со счетом 2:0
23:16 Футбол Петров забил первый гол за сборную России
23:01 Футбол Даниэль Леви: Почеттино и его тренерский штаб всегда будут частью истории «Тоттенхэма»
22:54 Футбол Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»
22:43 Хоккей «Торпедо» на своем льду переиграло минское «Динамо»
22:27 Бокс Владимир Минеев: Шансов у Кокляева в бою с Емельяненко нет
22:20 Хоккей Эл Айфрейт: Каждый раз бросок Овечкина - это настоящая головоломка для голкипера
21:59 Футбол Марадона ушел с поста главного тренера аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима»
21:55 Футбол «Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции
21:49 Хоккей Лаури Марьямяки: Очень рад, что у Контиолы сегодня все получилось
21:30 Футбол Сан-Марино - Россия. 0:5. Онлайн
21:24 Хоккей Андрей Мартемьянов: В матче с «Барысом» были ошибки, были и хорошие моменты
21:15 Хоккей Владимир Юрзинов: От лица команды хотел бы извиниться перед болельщиками «Трактора» за этот матч
21:07 Конный спорт Президент Федерации конного спорта России была утверждена членом бюро FEI на четырехлетний срок
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array