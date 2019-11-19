«Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции Янне Андерссон имеет действующее соглашение со скандинавской сборной на 3 года.

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского «Зенита». Об этом информирует шведское издание Fotbollskanalen.

Сам специалист предпочитает не комментировать появившуюся информацию, отмечая, что на данный момент его все устраивает в сборной. Самое главное сейчас – сфокусироваться на подготовке к чемпионату Европы.

Шведское издание утверждает, что руководство российского клуба удовлетворено тем, как 57-летний специалист трудится в национальной команде. При нем шведы за три с половиной года совместной работы успешно выступили на чемпионате мира, пробившись в четвертьфинал, в котором уступили Англии (0:2). Также они заняли первое место в группе Лиги наций, обойдя Россию и Турцию.