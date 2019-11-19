Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма» - Советский спорт
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19 ноября 2019 22:54Футбол

Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» объявил об отставке Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

Напомним, что 47-летний аргентинский специалист возглавлял «Тоттенхэм» с 27 мая 2014 года. В мае 2018 года аргентинец продлил контракт с командой до 2023 года.

В прошлом сезоне Почеттино добрался с лондонским клубом до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Тоттенхэм» под руководством Почеттино набрал 14 очков в 12 встречах и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

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