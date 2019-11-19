Сборная России выигрывает у Сан-Марино после первого тайма со счетом 2:0

После первого тайма сборная России ведет со счетом 2:0. В составе российской команде голами отметились полузащитник Далер Кузяев (3-я минута) и защитник Сергей Петров, для которого этот гол стал дебютным за национальную команду.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что сборная России гарантировала себе участие в финальной части турнира. Первым соперником российской команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года стала сборная Дании.
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