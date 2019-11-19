Сборная России выигрывает у Сан-Марино после первого тайма со счетом 2:0 В Серравалле на стадионе «Олимпико» проходит встреча заключительного тура группового этапа отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между сборными Сан-Марино и России.

Загрузка...

После первого тайма сборная России ведет со счетом 2:0. В составе российской команде голами отметились полузащитник Далер Кузяев (3-я минута) и защитник Сергей Петров, для которого этот гол стал дебютным за национальную команду.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что сборная России гарантировала себе участие в финальной части турнира. Первым соперником российской команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года стала сборная Дании.