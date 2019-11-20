Комличенко забил дебютный гол за сборную России В Серравалле на стадионе «Олимпико» проходит встреча заключительного тура группового этапа отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между сборными Сан-Марино и России.

Новости СМИ2 На 78-й минуте точным ударом отметился нападающий российской сборной Николай Комличенко, для которого гол стал первым в составе национальной команды. Напомним, что ранее в матче забитыми мячами отметились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук и Алексей Ионов. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.